Quando parte Sofia Goggia oggi nella seconda prova di discesa in Val d’Isere 2025 | orario n di pettorale tv
Oggi, Sofia Goggia scenderà in pista per la seconda prova cronometrata a Val d’Isere 2025, in vista della discesa libera di domani. Con il pettorale numero 1, l’atleta italiana si prepara a sfidare le discese più impegnative delle Alpi. Segui l’evento in diretta e scopri orario e dettagli per non perdere neanche un istante di questa emozionante competizione sulla Oreiller – Killy.
Domani, venerdì 19 dicembre, si terrà la seconda prova cronometrata sulla Oreiller – Killy di Val d’Isere in vista della discesa libera prevista sabato. In Francia si disputa questo weekend un nuovo appuntamento dedicato alla velocità per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026, dopo lo Speed Opening stagionale andato in scena lo scorso fine settimana a St.Moritz. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE ALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 11.45 Sofia Goggia ha dettato legge nel primo training ufficiale sulla pista transalpina, firmando il miglior tempo con un buon margine sulle statunitensi Breezy Johnson, Jacqueline Wiles e soprattutto Lindsey Vonn (distante 82 centesimi) senza forzare più di tanto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia oggi nella prima prova di discesa in Val d’Isere 2025: orario, n. di pettorale, tv
Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa in Val d’Isere 2025: n. di pettorale, orario preciso, tv
A che ora parte Sofia Goggia oggi nella discesa di St. Moritz: n. di pettorale, tv, streaming; Infinta Vonn: sua la discesa St. Mortiz. Goggia 4^; Coppa del Mondo, la libera di St. Moritz in diretta: Lindsey Vonn vince a 41 anni davanti a Egger e Puchner. Goggia quarta; Quando parte Sofia Goggia oggi nel superG di St. Moritz: n. di pettorale, orario esatto, tv.
A che ora parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa in Val d’Isere 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv - Domani, venerdì 19 dicembre, si terrà la seconda prova cronometrata sulla Oreiller – Killy di Val d'Isere in vista della discesa libera prevista sabato. oasport.it
Sofia Goggia parte forte nella prima prova di discesa in Val d’Isere. Vonn e le americane in agguato - Nella prima prova cronometrata della discesa femminile di Val d'Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it
Sofia Goggia ancora veloce in prova: seconda al traguardo, rivivi la sua discesa a Sankt Moritz - Sofia Goggia ancora veloce in prova: seconda al traguardo, rivivi la sua discesa a Sankt Moritz video VIDEO SCI ALPINO FEMMINILE - neveitalia.it
#SciAlpino Goggia è... "O.K."! Sofia paurosa nella parte tecnica in prova, miglior crono con margine sulle americane #FISAlpine #AlpineSkiing #18Dicembre #scialpinofemminile dlvr.it/TPtcQf x.com
C’è chi parte per tre mesi… e torna con una direzione Sofia ha vissuto la sua esperienza ESC da settembre a dicembre con Spolek Hvozd, immersa nella vita di fattoria: prendersi cura degli animali, costruire stanze con le proprie mani, spaccare legna, acce - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.