Prezzi agroalimentari | formaggi in aumento stabili pomodoro e salumi

I prezzi nel settore agroalimentare mostrano un aumento lieve per i formaggi, mentre il prezzo del pomodoro e dei salumi rimane stabile. Nel settore cerealicolo si registrano alcune variazioni, ma nel complesso non ci sono cambiamenti significativi. I dati sono stati comunicati di recente, offrendo uno sguardo aggiornato sulle tendenze di mercato.

Alla Camera di Commercio dell’Emilia analizzati i listini: crescono le stagionature lunghe e lo zangolato, calo per il frumento tenero speciale Prezzi in lieve crescita per il comparto lattiero-caseario, stabilità per pomodoro e salumi e qualche variazione nel settore cerealicolo. È questo il quadro emerso il 27 febbraio durante le riunioni delle Commissioni Tecniche per le rilevazioni dei prezzi nella sede parmense della Camera di Commercio dell’Emilia. Per quanto riguarda il mercato del pomodoro e quello dei salumi, le Commissioni hanno rilevato una situazione di normalità, con scambi regolari e prezzi sostanzialmente stazionari. Diverso l’andamento del comparto formaggi, dove si registrano aumenti generalizzati accompagnati da buoni volumi di scambio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

