In tribuna è presente anche Bedin mentre il settore B inferiore della Curva Mare appare vuoto, con solo uno striscione appoggiato sui seggiolini che recita:

Il settore B inferiore della Curva Mare vuoto, solamente uno striscione sui seggiolini: "Ciao Lungo. Da lassù tiferai con lo stesso amore e sarai sempre con noi nel settore inferiore". Tutto per Gianluca Lorenzini, scomparso in un incidente stradale sabato sera. Anche la società ha voluto ricordare lo storico tifoso, con capitan Andrea Ciofi che prima del match ha regalato ai figli di 'Lungo' una maglia bianconera con il numero 12, che porta con sé un significato profondo: il dodicesimo uomo, numero riservato ai tifosi, che stanno sempre accanto alla squadra. Durante il match, in tribuna accanto al direttore generale Corrado Di Taranto, ha preso posto anche il presidente della Lega di serie B Paolo Bedin.

© Ilrestodelcarlino.it - Presente in tribuna anche Bedin

