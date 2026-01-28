Monaco Juve anche John Elkann presente a Montecarlo | seguirà il match di Champions direttamente dalla tribuna

Questa sera a Montecarlo si gioca un match importante tra Monaco e Juventus. Tra i tifosi e gli addetti ai lavori, c’è anche John Elkann, che seguirà la partita dalla tribuna. L’amministratore delegato di Exor ha deciso di essere presente di persona, un gesto che può essere interpretato come un segnale di vicinanza alla squadra in questa fase decisiva della Champions League. La partita si presenta come un momento chiave per il gruppo, e la presenza di Elkann sottolinea l’attenzione della società.

Monaco Juve, segnale di vicinanza. L'amministratore delegato di Exor assisterà al match dal vivo: sostegno al gruppo per l'ultimo atto della League Phase. L'atmosfera allo Stade Louis II si carica di ulteriore significato elettrizzante a pochi istanti dal fischio d'inizio di una sfida determinante per il cammino continentale. La Juventus è approdata nel Principato con l'obiettivo dichiarato di chiudere al meglio la prima parte della sua avventura nella nuova Champions League, ma la notizia che rimbalza dalle tribune arricchisce la serata di un valore istituzionale pesantissimo. Sugli spalti dell'impianto monegasco, infatti, anche John Elkann presente a Montecarlo.

