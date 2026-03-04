Pontedera Juventus Next Gen 0-1 | basta Deme per cancellare le due sconfitte di fila e tornare alla vittoria

Nella partita tra Pontedera e Juventus Next Gen, la squadra ospite si è imposta con un gol di Deme, interrompendo una serie di due sconfitte consecutive e tornando alla vittoria. La gara, valida per la 30ª giornata di Serie C 202526, è stata segnata dal risultato di 0-1 e live è stata seguita con aggiornamenti su moviola, cronaca e tabellino.

Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina. Pontedera Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Deme sfiora il vantaggio! Toscani pericolosi in due frangenti La Juventus Next Gen si ferma un turno: sarà in campo mercoledì 4 marzo a Pontedera; Serie C | Dove vedere Pontedera-Juventus Next Gen; Pronostici Pontedera-Juventus Next Gen: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 04.03.2026 Serie C; Pontedera-Juventus, mercoledì biglietti a 2 euro per riempire lo stadio e puntare all'impresa salvezza. Juventus Next Gen a Pontedera: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri scendono in campo per ritrovare la vittoria e per restare aggrappati a una migliore posizione in classifica per i playoff Pontedera-Juventus Next Gen 0-1, finale: Deme gol partita, la Juve torna a vincere dopo due sconfitte51' – Triplice fischio: termina il match a Pontedera, decisiva la rete di Deme nel primo tempo. Next Gen che torna a vincere dopo due sconfitta consecutive. 45' – La partita si sblocca col gol di Deme, al quarto gol in campionato Pontedera - Juventus Next Gen 0-1 Juventus Next Gen, Brambilla verso il Pontedera: "Dobbiamo invertire la rotta"