Pontedera Juventus Next Gen 0-0 LIVE | Deme sfiora il vantaggio! Toscani pericolosi in due frangenti

Nel match tra Pontedera e Juventus Next Gen, terminato con un 0-0, Deme ha avuto una buona occasione per segnare e ha sfiorato il gol. La squadra toscana si è resa pericolosa in due situazioni durante il gioco. La partita, valida per la 30ª giornata di Serie C 202526, è stata seguita da una cronaca dettagliata che include moviola e tabellino.

Mateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarlo Kostic Juve, addio in estate? Le possibilità di rinnovo del serbo e il piano del club bianconero per il giocatore Sorloth Juventus, l’attaccante norvegese resta nel mirino dei bianconeri. L’ostacolo per portarlo alla corte di Spalletti Nico Gonzalez, si allontana il riscatto dell’Atletico Madrid? L’argentino è out per infortunio. I dettagli Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pontedera Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Deme sfiora il vantaggio! Toscani pericolosi in due frangenti Pontedera Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Deme sfiora il vantaggio!Mateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarlo Kostic Juve,... Torres Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Deme si divora il vantaggio! Scaglia dice no due volteBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…». Approfondimenti e contenuti su Pontedera Juventus Next. Temi più discussi: Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Pontedera-Juventus Next Gen; La Juventus Next Gen si ferma un turno: sarà in campo mercoledì 4 marzo a Pontedera; Serie C | Dove vedere Pontedera-Juventus Next Gen; Pronostici Pontedera-Juventus Next Gen: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 04.03.2026 Serie C. Juventus Next Gen a Pontedera: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri scendono in campo per ritrovare la vittoria e per restare aggrappati a una migliore posizione in classifica per i playoff ... tuttosport.com Pontedera-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali del match: le scelte di BrambillaPontedera-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali Pontedera: Biagini, Leo, Faggi, Kabashi, Sapola, Vitali, Cerretti, Nabian, Raychev, Yeboah, Piana (C). A ... tuttojuve.com Juventus Next Gen, Brambilla verso il Pontedera: "Dobbiamo invertire la rotta" facebook Oggi Pontedera - Juventus Next Gen ore 18 ow.ly/UpWy50YoWOP x.com