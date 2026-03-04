Polizia locale | raggiunto l’accordo tra il Comune di Parma e Uil Fp per il turno notturno

La polizia locale di Parma ha raggiunto un accordo con il Comune riguardo al turno notturno. La Uil Fp ha comunicato che, in sede di conciliazione, si è svolto un incontro tra il sindacato e l’amministrazione comunale. La nota, firmata dal Segretario Generale e dalla responsabile Enti Locali della Uil Fp, conferma il risultato positivo dell’intesa.

"La Uil Fp comunica - si legge in una nota firmata dal Segretario Generale Uil Fp Biagio Ambra e della responsabile Enti Locali Uil Fp Barbara Lori - che è stato raggiunto un accordo positivo in sede di conciliazione con l’Amministrazione comunale di Parma, grazie anche al contributo e al ruolo di mediazione svolto dal Prefetto di Parma. L’intesa rappresenta un risultato importante per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti e segna un passo avanti concreto rispetto alle condizioni inizialmente prospettate dall’Amministrazione. In particolare, è stata accolta la nostra richiesta di garantire maggiori condizioni di sicurezza per gli agenti impegnati nel turno notturno, tema che il sindacato aveva posto con forza al centro del tavolo di conciliazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

