Pixel di marzo svela nuove funzionalità che avresti voluto avere prima

A marzo 2026, la linea Pixel e Pixel Watch riceve nuovi aggiornamenti che migliorano l’esperienza utente. Google ha svelato diverse funzionalità che gli utenti aspettavano da tempo, senza specificare i dettagli delle novità. Il lancio riguarda sia gli smartphone Pixel sia gli orologi intelligenti, con modifiche pensate per rendere più fluido l’uso quotidiano di entrambi i dispositivi.

Il lancio di marzo 2026 della linea Pixel introduce una serie di aggiornamenti mirati a migliorare l'esperienza su Pixel e Pixel Watch. Le nuove funzionalità si concentrano su ricerca visiva avanzata, assistente digitale, pianificazione di attività e utilità quotidiane, con aggiornamenti che si estendono nelle settimane successive al rilascio. Circle to Search registra un potenziamento che permette una ricerca di elementi all'interno delle immagini in modo più accurato. Scattando una fotografia o utilizzando un'immagine da una pagina web, l'algoritmo tenta di evidenziare tutti gli articoli presenti nell'immagine. È possibile caricare una foto personale o utilizzare un'immagine modello per una simulazione visiva.