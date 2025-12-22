I dipendenti della Pasticceria Tirrena desiderano ribadire il loro impegno a proseguire nel rispetto della memoria di Anna Tagliaferri, nonostante il dolore e la difficoltà della perdita. Con questo spirito, continuano a mantenere i loro standard e a onorare il lavoro che Anna ha sempre dedicato all’azienda, cercando di rispettare le sue volontà e il suo esempio, per preservare l’eredità che ci ha lasciato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Siamo distrutti dal dolore, ma proprio come avresti voluto tu tutti gli ordini saranno rispettati: tutti i dipendenti della Pasticcieria Tirrena si sono trovati d’accordo sulla necessità di andare avanti come Anna Tagliaferri, l’imprenditrice titolare dell’azienda avrebbe voluto nonostante la tragedia che li ha colpiti. La donna, quarant’anni è stata uccisa ieri da Diego Di Domenico il convivente che dopo averla ferita a morte è salito sul tetto dell’abitazione in via Ragone 46 a Cava de’ Tirreni e si è lanciato nel vuoto morendo sul colpo. Oggi sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore si sono recati per compiere ulteriori rilievi, agli ordini del capitano Giovanni Cappa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Omicidio Anna, dipendenti Pasticceria Tirrena: “Non ci fermiamo come tu avresti voluto”

Cava de' Tirreni, Anna Tagliaferri uccisa a coltellate dal compagno: «Erano stati in pasticceria insieme, sembravano sereni e si conoscevano fin da piccoli» - Avevano trascorso la mattinata insieme in pasticceria poi una volta a casa è accaduta la tragedia. ilmattino.it