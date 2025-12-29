Ancora un incidente sulla Bidentina | camion carico di imballaggi finisce ruote all' aria
Un nuovo incidente si è verificato sulla strada Bidentina, questa volta intorno alle 12:30 a Nespoli. Un camion carico di imballaggi è uscito di strada, finendo ruote all'aria e ribaltandosi sul fianco destro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
