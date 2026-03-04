Passa per un soffio in Commissione la nomina di Iacolino a Messina il Pd | Maggioranza sempre più divisa

Nella riunione della commissione è passata rapidamente la nomina di Salvatore Iacolino come nuovo responsabile del Policlinico di Messina. La decisione ha suscitato reazioni, con il Partito Democratico che ha commentato come la maggioranza sia sempre più divisa. La nomina è stata approvata con un soffio, segnando un passaggio rapido e senza particolari discussioni.

Cinque sì e altrettanti no, l'ok arriva grazie al voto doppio del presidente Abbate. Dopo mesi di tensioni il manager lascia il dipartimento regionale Pianificazione strategica Semaforo verde alla nomina dell'agrigentino Salvatore Iacolino alla guida del Policlinico di Messina. La commissione Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, chiamata per la terza volta a ratificare la scelta fatta un mese fa della giunta Schifani, ha votato in mattinata: 5-5 l'esito finale, con il voto del presidente della commissione, Ignazio Abbate, che in caso di parità vale doppio. L'ok arriva quindi dopo due sedute andate a vuoto per mancanza del numero legale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Agricoltura, lite tra FdI e Lega in Regione. Il Pd: "Maggioranza sempre più divisa"Tensione in Regione tra l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi e i consiglieri della Lega. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Passa per un soffio in Commissione la... Temi più discussi: Passa per un soffio in Commissione la nomina di Iacolino a Messina, il Pd: Maggioranza sempre più divisa; Quasi incidente al Nürburgring: pericolo scampato per un soffio; Italia, deficit/Pil 2025 manca per un soffio target 3%, Pil a +0,5% Da Reuters; Strega, 79 i libri proposti, Michele Mari in pole position. Passa per un soffio in Commissione la nomina di Iacolino a Messina, il Pd: Maggioranza sempre più divisaCinque sì e altrettanti no, l'ok arriva grazie al voto doppio del presidente Abbate. Dopo mesi di tensioni il manager lascia il dipartimento regionale Pianificazione strategica ... agrigentonotizie.it Scossone alla mappa scolastica: il piano passa per un soffio, ma fuori esplode la protestaPesaro, 21 ottobre 2025 – Sette favorevoli (compreso il presidente Giuseppe Paolini) e sei contrari: con un solo voto di scarto il consiglio provinciale ha approvato oggi lo scossone alla mappa ... ilrestodelcarlino.it Euro poco mosso, scambiato a 1,1611 dollari. Moneta unica passa di mano a 182,7900 yen #ANSA x.com Re Giorgio passa il testimone. Scopri i 5 momenti top! facebook