Durante la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina, le bandiere delle nazioni non saranno portate dagli atleti ma da volontari. Questa decisione riguarda tutte le nazioni partecipanti e si applica esclusivamente alla fase inaugurale. La scelta è stata comunicata dagli organizzatori e si riflette nel protocollo ufficiale dei Giochi.

In occasione della cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina le bandiere delle nazioni che prenderanno parte ai Giochi saranno portate da volontari e non dagli atleti portabandiera. Lo ha reso noto l’Ipc, il Comitato Paralimpico Internazionale, in una nota. Alla cerimonia di apertura inoltre, non prenderanno parte alcuni Paesi, in segno di protesta contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) di consentire ad atleti russi e bielorussi di gareggiare sotto la propria bandiera. L’ultimo ad annunciare il boicottaggio dell’evento è stata, ieri la Germania. Prima di Berlino ad annunciare la mossa era stata l’Ucraina, seguita dalla Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Paralimpiadi invernali 2026, cerimonia di apertura senza portabandiera: ecco perché

Perché non ci saranno i portabandiera alla Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi Invernali 2026Il Comitato Paralimpico Internazionale ha annunciato che gli atleti con la bandiera non sfileranno durante l'evento e saranno sostituiti da...

Paralimpiadi 2026, niente atleti portabandiera alla cerimonia di aperturaLe bandiere della 56 nazioni partecipanti saranno affidate a dei volontari, questa la decisione dell'IPC per la cerimonia di apertura Alla cerimonia...

Aggiornamenti e notizie su Paralimpiadi invernali.

Temi più discussi: Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapere; Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: programma completo, calendario gare e dove vedere in diretta; Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’apertura: biglietti, dove e quando vederla; Verso la cerimonia paralimpica in Arena. Celebrerà la vita in movimento.

Perché non ci saranno i portabandiera alla Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi Invernali 2026Il Comitato Paralimpico Internazionale ha annunciato che gli atleti con la bandiera non sfileranno durante l'evento e saranno sostituiti da volontari ... fanpage.it

Dove vedere in tv la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: orario, programma, streamingVenerdì 6 marzo andrà in scena la Cerimonia d'Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20.00 inizierà uno spettacolo di ... oasport.it

-2 alle Paralimpiadi Manca pochissimo! Venerdì sera l’Arena di Verona sarà il cuore pulsante della grande apertura dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 Un momento di emozione, forza e ispirazione che ci ricorda quanto lo sport è imp facebook

Tutti gli sport delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina x.com