Il Papa | Imploriamo la pace per il mondo intero

Il Papa ha invitato a pregare per la pace nel mondo, sottolineando l’importanza di proseguire il percorso quaresimale con spirito di penitenza e di conversione. Durante un discorso, ha chiesto a tutti di rivolgere le proprie preghiere alla misericordia e alla pace di Dio, evidenziando l’urgenza di questa richiesta per sé e per tutta l’umanità.

"Continuiamo il nostro cammino quaresimale in spirito di penitenza e di conversione, implorando la misericordia e la pace di Dio per noi e per il mondo intero". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale, rinnovando il suo appello per la pace. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

