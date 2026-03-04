Paga 1.000 euro pur di non dire chi guidava

Un uomo ha pagato 1.000 euro per evitare di rivelare chi era alla guida della vettura. La notte precedente, un’auto ha sfrecciato a quasi 100 kmh e non si è fermata all’alt della polizia locale. Il giorno seguente, il proprietario dell’auto si è presentato e ha effettuato il pagamento immediatamente.

Sfreccia a quasi 100 kmh e non si ferma all'alt della polizia locale: l'indomani si presenta il proprietario della vettura e paga sull'unghia più di 1.000 euro senza rivelare chi era alla guida, evitando guai alla patente. Non si può sapere chi era alla guida della vettura che la scorsa settimana è stata ripresa dalla polizia locale con il telelaser mentre sfrecciava a 98 kmh sul Corso Europa. È un'opzione prevista dal codice della strada, che punisce la mancata comunicazione con un'ulteriore sanzione. È successo durante uno dei numerosi interventi di controllo effettuati dalla polizia locale di Solaro. Sullo stradone che entra a Solaro da Sud, le auto vengono lanciate ben oltre il limite di velocità di 50 kmh.