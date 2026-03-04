Paga 1.000 euro pur di non dire chi guidava

Da ilgiorno.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha pagato 1.000 euro per evitare di rivelare chi era alla guida della vettura. La notte precedente, un’auto ha sfrecciato a quasi 100 kmh e non si è fermata all’alt della polizia locale. Il giorno seguente, il proprietario dell’auto si è presentato e ha effettuato il pagamento immediatamente.

Sfreccia a quasi 100 kmh e non si ferma all’alt della polizia locale: l’indomani si presenta il proprietario della vettura e paga sull’unghia più di 1.000 euro senza rivelare chi era alla guida, evitando guai alla patente. Non si può sapere chi era alla guida della vettura che la scorsa settimana è stata ripresa dalla polizia locale con il telelaser mentre sfrecciava a 98 kmh sul Corso Europa. È un’opzione prevista dal codice della strada, che punisce la mancata comunicazione con un’ulteriore sanzione. È successo durante uno dei numerosi interventi di controllo effettuati dalla polizia locale di Solaro. Sullo stradone che entra a Solaro da Sud, le auto vengono lanciate ben oltre il limite di velocità di 50 kmh. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

