Vanoli Fiorentina esonero in vista? La dirigenza dei toscani ha preso una decisione molto importante sul tecnico Le ultimissime

La situazione della Fiorentina si fa sempre più critica dopo la sconfitta contro il Verona, che ha aggravato la crisi dei toscani. Nonostante le voci di un possibile esonero, la dirigenza al momento non ha preso decisioni ufficiali. La squadra, dopo 15 giornate, si trova all'ultimo posto in classifica con soli 6 punti.

Vanoli Fiorentina, per il momento la dirigenza non sta assolutamente pensando all'esonero. Ma la situazione è davvero molto difficile La sconfitta casalinga contro il Verona ha aggravato ulteriormente la crisi della Fiorentina, che dopo 15 giornate si ritrova sempre più sola all'ultimo posto in classifica con appena 6 punti conquistati. La distanza dalla zona salvezza

