One Piece 2 Netflix svela il teaser | arrivano i villain di Baroque Works verso la Rotta Maggiore

Netflix ha rilasciato il primo teaser della seconda stagione di One Piece, lo show live action ispirato all’omonimo manga di Eiichiro Oda. Nel video si anticipano i villain di Baroque Works e l’arrivo della Rotta Maggiore, offrendo uno sguardo agli sviluppi futuri della serie. La stagione promette di approfondire nuovi aspetti della storia e dei personaggi, mantenendo l’attenzione dei fan sull’attesa di ulteriori dettagli.

Lo streamer ha pubblicato il teaser della seconda stagione dello show live action che adatta l'omonimo manga di Eiichir? Oda. Si accendono i riflettori sui nuovi antagonisti della serie live action One Piece. Netflix ha diffuso il trailer di ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore, proponendo ai fan un primo sguardo ai membri di Baroque Works, spietata organizzazione segreta che incrocerà la rotta di Monkey D. Luffy. La seconda stagione della serie debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 10 marzo, e accanto ai volti già noti dello show che i fan hanno conosciuto nel corso della prima stagione, la serie propone alcune new entry. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

