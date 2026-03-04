Omicidio Ruoso la Procura | Colpito alla testa da un oggetto contundente

La Procura di Pordenone ha comunicato che Mario Ruoso, patron del Garage Venezia e Telepordenone, è stato colpito alla testa da un oggetto contundente. Il Procuratore Pietro Montrone ha partecipato a un sopralluogo con la polizia scientifica nella sua casa, avvenuto mercoledì 4 marzo. Le indagini sono in corso e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Il commento del Procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, al termine del sopralluogo con la polizia scientifica nella casa di Mario Ruoso, il patron del Garage Venezia e Telepordenone ucciso nella giornata di mercoledì 4 marzo. L'imprenditore, afferma, "è stato ucciso con un corpo contundente.