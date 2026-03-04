Olimpiadi del futuro | l’AI diventa partner non nemico

L’Università Kore di Enna ha organizzato le Olimpiadi del futuro, una gara scolastica in cui l’intelligenza artificiale viene considerata un alleato piuttosto che un avversario. Durante l’evento, studenti e AI collaborano per risolvere problemi e affrontare sfide, segnando un cambiamento nel modo in cui si immagina il ruolo della tecnologia nell’educazione. La competizione coinvolge diverse scuole e mira a promuovere un nuovo approccio all’apprendimento.

L'Università Kore di Enna ha dato il via alle Olimpiadi del futuro, una competizione scolastica che ridefinisce il rapporto tra studenti e intelligenza artificiale. La sfida non è contro la tecnologia, ma con essa, coinvolgendo alunni delle scuole primarie, medie e secondarie in un percorso integrato. Il progetto, denominato AiDea, nasce dalla fusione concettuale tra l'acronimo AI e la dea Kore a cui l'ateneo deve il nome. L'iniziativa mira a trasformare l'uso dell'intelligenza artificiale da strumento passivo a partner attivo nello sviluppo del pensiero critico. Gli studenti non sono più soggetti passivi su cui l'algoritmo si addestra, ma diventano utenti consapevoli capaci di guidare lo strumento verso fini etici e sociali.