Roma ufficializzata la nuova partnership | Wizz Air diventa Main Partner del club

Roma annuncia la nuova partnership con Wizz Air, che diventa Main Partner del club. L'accordo segna un'importante collaborazione tra le due realtà, rafforzando il legame tra il team giallorosso e il settore aeronautico. Nel frattempo, la squadra si prepara a tornare alla vittoria in campionato, affrontando il Como lunedì 15 dicembre alle ore 20.

Per cercare di tornare alla vittoria in campionato la Roma affronterà lunedì 15 dicembre il Como, con fischio d’inizio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. La sfida con la formazione allenata da Fabregas sarà anche l’occasione per presentare la nuova partnership con Wizz Air, ufficializzata con un comunicato proprio nella giornata di oggi. Il comunicato della Roma. Wizz Air farà il suo debutto sulla manica della maglia dell’AS Roma il 15 dicembre contro il Como allo Stadio Olimpico. L’AS Roma è orgogliosa di annunciare una nuova e importante partnership con Wizz Air, una delle compagnie aeree europee in più rapida crescita e tra le più innovati. Sololaroma.it

Roma, partnership con WizzAir: sarà il nuovo sponsor di manica. Gandler: «Siamo molto orgogliosi» - La Roma annuncia una nuova partnership: WizzAir diventerà il nuovo sponsor di manica e farà il suo esordio sulle maglie giallorosse a partire dal match contro il ... msn.com