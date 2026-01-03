Lo strano caso di Ambra Pomarè | prima qualificazione arriva al traguardo e non ottiene punti!

Lo strano caso di Ambra Pomarè ha suscitato sorpresa: dopo aver raggiunto il traguardo nella sua prima qualificazione, non ha ottenuto punti nella Coppa del Mondo di sci alpino. Di norma, qualificarsi alla seconda manche e arrivare al traguardo rappresentano passi fondamentali per accumulare punti. In questo articolo analizziamo i dettagli di questa anomalia e le possibili cause dietro questa situazione inaspettata.

Qualificarsi alla seconda manche e tagliare il traguardo è nella quasi totalità dei casi sinonimo di punti nella Coppa del Mondo di sci alpino. Superano il taglio le migliori trenta atlete della prima run e il riconoscimento dei punti spetta alle migliori trenta che giungono al traguardo, ma in rarissime occasioni può capitare che chi accede alla seconda manche e la conclude regolarmente non riesca a portare a casa il tanto ambito premio agonistico. Com’è possibile? Un pari merito tra due sciatori al 30mo posto nella prima manche (o di tre in 29ma piazza, o quattro in 28ma e via dicendo) che fa così salire il computo dei qualificati alla seconda manche ad almeno 31 atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it

