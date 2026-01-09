Il padre di Giuseppe il primo 16enne arrivato al Niguarda da Crans-Montana | Ha saputo solo ieri della morte dei suoi amici

Valentino Giola, avvocato milanese e padre di Giuseppe, il primo 16enne trasferito dall’ospedale di Crans-Montana al Niguarda di Milano, commenta la tragedia di Capodanno in Svizzera. Dopo aver saputo solo ieri della morte dei suoi amici, Giola chiede una punizione esemplare per chi ha responsabilità nell’incidente. La vicenda evidenzia la gravità dell’accaduto e la necessità di fare piena luce sulle cause.

Una “punizione esemplare” per chi ha responsabilità nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. A chiederlo è Valentino Giola, avvocato milanese e padre di Giuseppe, il 16enne che per primo era stato trasferito all'ospedale Niguarda di Milano dalla Svizzera. L'uomo all'Ansa ha spiegato: “Non. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Crans Montana, il papà del 16enne ferito: “Era amico di tutte e 6 le vittime, ha saputo ieri che sono morte”

Leggi anche: Crans Montana, Valentino Giola papà di un 16enne ricoverato al Niguarda: “I suoi amici sono morti, dirglielo è stata dura”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Valentino Giola, il padre di Giuseppe, il 16enne milanese al Niguarda: Punizione esemplare; Il padre di Giovanni Tamburi: «Ho pianto sull'altare parlando a mio figlio. I suoi sedici anni sono stati stupendi»»; Bologna, il padre di Giovanni Tamburi in lacrime: Grazie per i 16 anni che ci hai regalato; Crans Montana, il padre di Giuseppe Giola: «Mio figlio è fuggito e ha lanciato l’allarme, ma non sa che i suoi amici sono morti».

Crans-Montana, Giuseppe Tamburi ricorda il figlio Giovanni: "Io morto con te" - I suoi compagni, commossi, hanno affollato il funerale e gli hanno dedicato ... tg.la7.it