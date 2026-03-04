Nocera Inferiore aderisce a Un Albero per il Futuro questa mattina la cerimonia

Questa mattina, il Comune di Nocera Inferiore ha partecipato alla cerimonia di adesione al progetto nazionale “Un Albero per il Futuro”. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Transizione Ecologica e viene realizzata dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. L’evento si è svolto in città e si è concluso con la firma ufficiale dell’adesione. La manifestazione si è tenuta mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 10.

Al centro dell'iniziativa l'"Albero di Falcone", riprodotto dalle gemme del ficus che cresce nei pressi dell'abitazione del giudice Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia nel 1992, simbolo di impegno civile e memoria Il Comune di Nocera Inferiore ha aderito al progetto nazionale "Un Albero per il Futuro", promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e realizzato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, con una manifestazione in programma mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 10.30 presso la Villa Comunale di Via Falcone. Questa mattina, le classi 1ª B e 2ª B della scuola secondaria di primo grado del plesso di via Cafiero