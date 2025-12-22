Nina Zilli contro Anna Pettinelli ad Amici difende Flavia dopo le critiche | Non ha urlato quella è anima

Dopo la puntata di Amici di ieri è intervenuta Nina Zilli che ha difeso Flavia, la cui maglia è stata sospesa da Anna Pettinelli. La cantante, autrice della canzone che ha cantato l'allieva, ha così commentato: "Non siamo più abituati a sentire l'anima, sentiamo perfezione finta sempre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Anna Pettinelli contro Malgioglio ad Amici 25, lo scontro per Riccardo: “Tra me e te c’è un problema”

Leggi anche: Luk3: “Sottovalutato ad Amici, non sono solo quello delle canzonette. Anna Pettinelli? La ringrazio”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Amici 25, le pagelle di domenica 21 dicembre: la rivolta di Flavia (6,5), in sfida Riccardo (4,5) e Opi (4,5); “Tutto Sanremo”, la storia del Festival: l’edizione 2015; Conti sorprende Sanremo: così ha avvisato gli esclusi prima del Tg; Amici 25, Pettinelli sospende la maglia di Flavia e lei sbotta: “Non sono d’accordo”.

Nina Zilli, chi è:”Il mio compagno Danti? Ha pianto quando diventato papà”/ L’incontro grazie a Fiorello - Nina Zilli e l'amore sbocciato con Danti: "Si è commosso quando gli ho detto che ero incinta di Anna Blue" A giocarsi il posto da ripescata a Ballando con le stelle 2024 troveremo anche Nina Zilli, la ... ilsussidiario.net

Nina Zilli, chi è: il compagno Danti, bullismo, la figlia Anna Blue/ “Persi un lavoro perchè ero incinta…” - Ci sono artisti che quasi non necessitano di presentazioni; parlano le carriere, i traguardi conseguiti. ilsussidiario.net

Ballando con le stelle, le pagelle della sesta serata: Nina Zilli si ritira (8), il dolore di Anna Lou (9) - Pasquale La Rocca finisce in panchina per la seconda volta da quando ha debuttato a Ballando con le ... dilei.it

In occasione dell'uscita di "Orbit Orbit", oggi pomeriggio Caparezza sarà il protagonista di una speciale puntata di Playlist Live, il programma condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato, in onda su Rai 2. Scopri tutti i dettagli su Allmusicitalia.it #Caparezza #Playl - facebook.com facebook