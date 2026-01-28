Confronto sul padel con il maestro Carmine Iaia e professionisti del settore

Il format social “Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia” sta attirando sempre più pubblico. Ogni settimana, il maestro e alcuni professionisti del settore si confrontano apertamente sul padel, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. La trasmissione si sta affermando come un punto di riferimento per chi vuole capire meglio le novità e le strategie di questo sport in crescita.

Giovedì 28 gennaio 2025, alle ore 21.00, nuovo appuntamento con il format social "Parliamo di Sport" Il format social "Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia" continua a raccogliere grande attenzione e partecipazione, consolidando puntata dopo puntata il proprio ruolo di spazio di confronto dedicato al mondo sportivo. Giovedì 28 gennaio 2025, alle ore 21.00, sulla pagina Instagram @maestrocarmineiaia, andrà in onda la terza puntata, che introdurrà una nuova e significativa fase del progetto. L'appuntamento segna infatti l'avvio di un ciclo di incontri tematici dedicati ai singoli sport, con l'obiettivo di approfondire dinamiche, crescita, organizzazione e impatto sul territorio.

