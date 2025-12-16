Napoli Mainoo resta un obiettivo | si tratta col Manchester United per il prestito

Il Napoli intensifica le proprie trattative di mercato, puntando con decisione su Omari Mainoo. Il club azzurro sta negoziando con il Manchester United per un possibile prestito, rafforzando così il proprio reparto e cercando di affidarsi a giovani talenti per la stagione. La trattativa è in fase avanzata, mentre il mercato entra nel vivo.

Il mercato entra nel vivo e il Napoli fa sul serio. Con l'ultimo turno di campionato alle spalle, l'attenzione della dirigenza azzurra si concentra su Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United che rappresenta una delle priorità per rinforzare la rosa di Antonio Conte nella seconda parte di stagione. Come riporta Il Mattino di Napoli, nelle prossime ore il club azzurro tornerà a confrontarsi con i Red Devils, ribadendo una linea chiara: prestito di sei mesi, senza diritto di riscatto. Una formula che trova resistenze a Manchester.

Mainoo primo obiettivo di gennaio: trattativa avanzata - Mainoo primo obiettivo di gennaio: trattativa avanzata Il nome cerchiato in rosso sul taccuino del Napoli per il mercato di gennaio resta quello di Kobbie ... forzazzurri.net

Il #Napoli prosegue i contatti per Kobbie Mainoo del #MUFC Il #ManchesterUnited non vorrebbe liberarlo prima della fine di gennaio ma l'entourage e il giocatore spingono per chiudere subito x.com

#Mainoo-Napoli, aumenta la tensione con lo United. Ha chiesto di essere liberato Leggi qui areanapoli.it/share/615648/ - facebook.com facebook

