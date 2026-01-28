Musica live alle Cantine de l' Arena | tutti i concerti nel mese di febbraio 2026

Le Cantine de l'Arena a Verona tornano ad accogliere gli appassionati di musica dal vivo. Tutti i concerti di febbraio 2026 sono a ingresso gratuito e chi cena nel locale può mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo. Un’occasione per godersi buona musica e buona cucina senza spendere troppo.

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono a ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo. Pertanto, è consigliata la prenotazione. Dopo la meritata pausa si riapre col botto! Torna sul nostro palco uno tra i più importati chitarristi blues europei, Roberto Morbioli, accompagnato dalla sua Morblues band. Il sound è una miscela di generi musicali che ha come matrice il Blues ma che spazia tra il Soul, Rock, Funk e R&B. Un ampio repertorio ricco di classici del blues, pezzi di modern soul e composizioni originali unito a un’incontrollabile carica adrenalinica, per un’esperienza indimenticabile.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

