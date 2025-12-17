Musica | al Conservatorio Cantelli arpa e corno insieme per i Concerti del Sabato

Il Conservatorio Cantelli di Novara ospita il tradizionale appuntamento con i Concerti del Sabato, offrendo un evento musicale dedicato all'arpa e al corno. Sabato 20 dicembre alle 17, gli studenti e i docenti presenteranno un concerto che valorizza la collaborazione tra questi strumenti, offrendo al pubblico un'esperienza musicale unica e coinvolgente.

Sabato 20 dicembre, alle 17, nuovo appuntamento con i Concerti del Sabato al Conservatorio Cantelli di Navara.Questo sabato sul palco dell'auditorium sarà l'arpa la protagonista, assieme al corno. L'Inconsueto Duo, ovvero Francesco Andorno, all'arpa, e Jacopo Sacco, al corno, stenderà le proprie.

