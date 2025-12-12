Al Chiasso Perduto arriva Sotto Scritto evento fra arte e moda
In questa edizione degli eventi dedicati all’incontro fra arte e moda presentati da Alexandra Marie, ritroviamo ciò che ormai è parte del suo concetto e della sua ricerca visiva: la collaborazione con artisti, che in questa occasione sono stati invitati a scrivere per se stessi, usando la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Giovedì 11 dicembre, al Chiasso Perduto,Firenze ,inaugurazione della mostra dell’artista -equilibrista di Taiwan Amber Kuang.Alle 18,15 performance dal vivo!Vi aspettiamo per un brindisi! - facebook.com Vai su Facebook
Coez - È sempre bello (Video Ufficiale)
Video Coez - È sempre bello (Video Ufficiale)