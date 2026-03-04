Inaugurata una nuova mostra alla Delizia Estense del Verginese. È la seconda in collaborazione con il MIC di Faenza. Domenica scorsa, presso la Delizia di Gambulaga, è stata inaugurata la mostra " L’amore è una Delizia. Usi e temi amatori delle maioliche nel Rinascimento ". Si tratta di una mostra allestita da circa trenta opere che raccontano l’amore in tutte le sue declinazioni, attraverso le maioliche rinascimentali, in particolare il legame amoroso tra Alfonso d’Este e Laura Dianti. All’inaugurazione e alla presentazione hanno preso parte il sindaco Dario Bernardi, la vice sindaca Francesca Molesini, la direttrice del Mic Claudia Casali, la curatrice della mostra Valentina Mazzotti e Marcella Zappaterra, consigliera dell’Assemblea Legislativa della Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mostra alla Delizia del Verginese: "Le maioliche del Rinascimento"

Leggi anche: I Libri d’Ore: il bestseller del Rinascimento in mostra ai Lincei

Morazzone a Fiera Milano: l’arte del Rinascimento celebra l’attesa per le Olimpiadi 2026.L’esposizione di un capolavoro del pittore Giovanni Battista Moroni, noto come il Morazzone, all’interno del complesso fieristico di Fiera Milano,...

L'AMORE E' UNA DELIZIA. USI E TEMI AMATORI DELLE MAIOLICHE NEL RINSCIMENTO IN MOSTRA AL VERGINESE

Aggiornamenti e notizie su Delizia del Verginese

Discussioni sull' argomento Mostra alla Delizia del Verginese: Le maioliche del Rinascimento; Alla Delizia Estense del Verginese inaugurata la mostra L’amore è una Delizia; Arte, libri e performance tra le Delizie estensi: torna per l’ottava volta 'Incontemporanea'; Fabiana Toffano, pittrice veneziana tra sogno e memoria sbarca in Emilia.

Mostra alla Delizia del Verginese: Le maioliche del RinascimentoInaugurata una nuova mostra alla Delizia Estense del Verginese. È la seconda in collaborazione con il MIC di Faenza. Domenica scorsa, presso la Delizia di Gambulaga, è stata inaugurata la mostra L’a ... ilrestodelcarlino.it

Alla Delizia Estense del Verginese la mostra che racconta l’amore nel Rinascimento x.com

Inaugurata alla @deliziadelverginese la mostra "L'amore è una delizia"va cura del Mic Faenza che espone esempio rinascimentali del vasellame d'amore. Fino al 31 dicembre 2026. #micfaenza #ceramica #rinascimento facebook