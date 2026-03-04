Mostra alla Delizia del Verginese | Le maioliche del Rinascimento

Inaugurata una nuova mostra alla Delizia Estense del Verginese. È la seconda in collaborazione con il MIC di Faenza. Domenica scorsa, presso la Delizia di Gambulaga, è stata inaugurata la mostra " L’amore è una Delizia. Usi e temi amatori delle maioliche nel Rinascimento ". Si tratta di una mostra allestita da circa trenta opere che raccontano l’amore in tutte le sue declinazioni, attraverso le maioliche rinascimentali, in particolare il legame amoroso tra Alfonso d’Este e Laura Dianti. All’inaugurazione e alla presentazione hanno preso parte il sindaco Dario Bernardi, la vice sindaca Francesca Molesini, la direttrice del Mic Claudia Casali, la curatrice della mostra Valentina Mazzotti e Marcella Zappaterra, consigliera dell’Assemblea Legislativa della Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

