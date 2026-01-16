Al Museo Nazionale delle Scienze Naturali ai Lincei si apre una giornata di studi dedicata ai Libri d’Ore, uno dei più importanti bestseller del Rinascimento. L’evento approfondisce aspetti di storia dell’arte, devozione privata e collezionismo, offrendo un’occasione per conoscere meglio questi preziosi codici, testimoni di un’epoca di grande fermento culturale e spirituale.

Cosa: Una giornata di studi dedicata ai Libri d’Ore, tra storia dell’arte, devozione privata e collezionismo.. Dove e Quando: Roma, Accademia Nazionale dei Lincei (Palazzo Corsini), martedì 3 febbraio 2026, dalle ore 14:00.. Perché: Per scoprire come questi preziosi manoscritti abbiano influenzato l’alfabetizzazione femminile e la storia dell’arte italiana.. Nel cuore di Trastevere, tra le mura storiche di Palazzo Corsini, si prepara un evento di eccezionale rilievo per gli amanti della storia dell’arte e della bibliografia storica. L’Accademia Nazionale dei Lincei ospiterà un approfondimento verticale su uno dei fenomeni editoriali e artistici più affascinanti della storia europea: il Libro d’Ore. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - I Libri d’Ore: il bestseller del Rinascimento in mostra ai Lincei

