Google Play ha annunciato un cambiamento nei criteri di utilizzo e pagamento, con l’obiettivo di offrire maggiore flessibilità sia agli sviluppatori che agli utenti. La piattaforma sta implementando nuove misure volte a modificare le modalità di accesso e pagamento delle app e dei contenuti digitali. Questi aggiornamenti rappresentano una svolta rispetto alle politiche precedenti, segnando una nuova fase per il servizio.

google play sta ridefinendo i criteri di utilizzo e pagamento, introducendo un pacchetto di misure mirate a offrire maggiore flessibilità sia agli sviluppatori sia agli utenti. le novità principali riguardano opzioni di fatturazione più articolate, un programma per store di app di terze parti qualificati e una revisione delle tariffe applicate ai pagamenti, con un approccio più aperto e sicuro. in un post dedicato agli sviluppatori, google descrive tre interventi fondamentali: maggiore libertà di billing, un sistema di accreditamento per store di terze parti e una riduzione delle tariffe unitamente a nuovi programmi dedicati agli sviluppatori.

© Mondoandroid.com - Monopolio google play finito

