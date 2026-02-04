Doj spinge per pene più severe nel caso di monopolio google nel motore di ricerca

Il Dipartimento di Giustizia americano sta spingendo perché vengano adottate pene più dure contro Google, accusata di monopolio nel settore dei motori di ricerca. La disputa tra le autorità e il colosso di Mountain View si infiamma, con nuove mosse legali che mirano a mettere fine alle pratiche considerate anticoncorrenziali. La questione continua a tenere banco negli Stati Uniti, mentre Google respinge le accuse e si difende dalle accuse di abuso di posizione dominante.

questa analisi sintetica presenta le mosse recenti nell'ambito della controversia tra Google e il DOJ riguardo al presunto monopolio della ricerca. il doj ha annunciato l'intenzione di intraprendere un appello per chiedere sanzioni più pesanti, in contrasto con la linea di difesa che privilegia una punizione meno severa o nulla. la situazione resta fluida, con sviluppi legali imminenti e una possibile partecipazione di ulteriori stati nell'azione. la doj intende spingere per pene più dure nel caso del monopolio della ricerca. mentre google spinge per una sanzione più leggera o addirittura nessuna, la doj adotta una posizione opposta, richiedendo misure più incisive.

