Sorical sbroglia un nodo dell' Agenzia delle entrate sulla fatturazione

Sorical ha contribuito a risolvere un problema tecnico con l’Agenzia delle Entrate riguardante la fatturazione delle forniture idriche in Calabria. Grazie a una segnalazione dedicata, il gestore unico del servizio idrico regionale ha facilitato la risoluzione di una questione che coinvolge il sistema fiscale e amministrativo, migliorando così l’efficienza e la trasparenza nel settore.

Una segnalazione partita dalla Calabria rispetto alle forniture idriche della Sorical – dal 2023, gestore unico del servizio idrico integrato regionale - ha permesso di risolvere un nodo tecnico all'Agenzia delle Entrate. Si tratta del malfunzionamento del sistema d'interscambio (Sdi) per la gestione delle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti con partita Iva cessata da oltre 5 anni. Nell'ambito delle attività di fatturazione della società risorse idriche calabresi era emersa una situazione che aveva generato incertezza applicativa tra operatori ed enti: il mancato scarto delle fatture elettroniche indirizzate a cessionari o committenti con partita Iva cessata da oltre 5 anni, benché in presenza di un codice fiscale tuttora valido.

