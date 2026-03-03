Ricarica elettrica | costi nascosti e barriera digitale frenano

In Italia, la diffusione delle auto elettriche si trova frenata da problemi legati ai costi di ricarica e alla scarsa trasparenza sui prezzi delle colonnine. La mancanza di informazioni chiare rende difficile pianificare i rifornimenti, e questa situazione ostacola l’adozione di veicoli elettrici. La questione riguarda sia le tariffe applicate sia la chiarezza delle modalità di pagamento offerte agli utenti.

La transizione verso la mobilità elettrica in Italia si scontra con una barriera invisibile ma costosa: la mancanza di trasparenza sui prezzi delle colonnine di ricarica. Un report di Adiconsum per Fier Sustainable Mobility rivela che la confusione tariffaria e le differenze geografiche possono far pagare fino a 10 euro in più per una singola sessione di ricarica. Il problema non è solo economico, ma riguarda anche la complessità digitale che allontana il 50% della popolazione italiana, priva di competenze digitali adeguate per gestire le app necessarie all'accesso alle infrastrutture. La situazione è descritta come una vera giungla dove il costo varia drasticamente in base alla velocità di ricarica e alla posizione geografica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

