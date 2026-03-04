mio padre era generoso una vita di sacrifici

Sono previsti per venerdì i funerali di Luca Lolli, edicolante di Lugo di 65 anni, deceduto lunedì in un incidente stradale sulla via Fiumazzo. La cerimonia si svolgerà dopo l'autorizzazione della Procura. Lolli era conosciuto come una persona generosa e dedita al lavoro, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e familiari.

Si terranno probabilmente (si attende il nulla osta della Procura, ndr) nella giornata di venerdì i funerali dell’edicolante Luca Lolli, il lughese 65enne scomparso lunedì a seguito del frontale avvenuto sulla via Fiumazzo. Le cause dell’ incidente, in base agli accertamenti sanitari condotti fino ad ora, sono al momento riconducibili a un malore, un possibile infarto al miocardio che avrebbe colpito Lolli improvvisamente mentre era alla guida del suo furgone Caddy su cui viaggiava insieme alla moglie. Il mezzo è così finito contro un Fiat Doblò che procedeva nella corsia opposta al suo senso di marcia in direzione Lugo-Cà di Lugo. Pochi minuti dopo lo schianto, la moglie di Lolli ha avvisato il figlio Claudio che si è precipitato sul luogo arrivando quasi in contemporanea con i sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

