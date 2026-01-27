Recupero Milan-Como annunciata la vendita dei biglietti | tutte le informazioni necessarie

La vendita dei biglietti per la partita Milan-Como è stata ufficialmente annunciata dal club rossonero. Qui trovate tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti e partecipare all’evento, con dettagli sulla modalità di vendita e le date di disponibilità. Un’occasione per i tifosi di assistere alla sfida in modo semplice e sicuro.

Anche se non sono state ancora definite data e orario del recupero di Milan-Como, sfida della 24^ giornata posticipata a data da definirsi, il club rossonero ha annunciato il giorno in cui inizierà la vendita ufficiale dei biglietti. Il motivo per cui la partita è stata posticipata? Gli impegni legati alle prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 proprio a 'San Siro'. Intanto, ecco il comunicato del club rossonero. (Fonte acmilan.com) - Nel match valido per il recupero della 24ª giornata di Serie A il Milan affronterà il Como a San Siro. Sarà lo scontro numero 36 tra le due squadre: il bilancio vede 20 vittorie rossonere, 5 successi comaschi e 10 pareggi.

