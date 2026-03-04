Dopo la partita tra Como e Inter, si parla di chi arbitrerà il prossimo derby tra Milan e Inter. Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, ha menzionato due nomi e ha indicato quale dei due sarebbe il favorito per dirigere l’incontro. La scelta dell’arbitro è al centro delle conversazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La decisione finale sarà annunciata nelle prossime settimane.

Cresce l'attesa per il derby di Milano, in programma domenica 8 marzo alle 20:45. Milan e Inter si affronteranno in una stracittadina che vale tanto, sia dal punto di vista del morale, sia per quanto riguarda la classifica. I rossoneri sono a -10 dalla vetta occupata dai nerazzurri, un distacco difficilmente colmabile, specie a 11 partite dalla fine, ma una vittoria riaccenderebbe perlomeno un barlume di speranza. In caso contrario, se la squadra di Chivu dovesse spuntarla, il campionato sarebbe virtualmente chiuso, con il Biscione che scapperebbe a +13 a 10 giornate dal traguardo. Uno dei temi più caldi di questi giorni riguarda la possibile designazione arbitrale per il derby, soprattutto dopo i recenti episodi di Inter-Juventus (simulazione di Bastoni) e Milan-Parma (gol irregolare di Troilo). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Inter, chi sarà l’arbitro del derby? Cesari: “Due nomi, uno nettamente favorito”

Leggi anche: Arbitro Milan Inter, chi dirigerà la sfida? Cesari: “80-20 per…”

Cesari non ha dubbi: «Inter Juve? L’arbitro deve essere uno solo». Ecco di chi si trattaPerin Juve, il portiere verso l’addio ai bianconeri a fine stagione? Cosa filtra e i possibili scenari in vista dell’estate Chi è Poku, il talentuoso...

Altri aggiornamenti su Milan Inter chi sarà l'arbitro del....

Temi più discussi: Inter fuori dalla Champions: il derby si gioca domenica 8 marzo alle 20.45; Serie A, il calendario: il derby si gioca domenica 8 marzo; Chi sarà l’arbitro di Milan-Inter? Cesari: Due nomi, uno nettamente favorito; Serie A: anticipi e posticipi, Milan-Inter l'8 marzo alle 20.45.

Kakà senza dubbi prima di Milan-Inter: So per certo chi vincerà il derby. Un giocatore sarà decisivoRicardo Kakà non ha dubbi su chi vincerà il derby tra Milan ed Inter di domenica prossima, 8 marzo: scelto anche il giocatore per lui decisivo ... spaziomilan.it

Gabbia salta anche la sfida con la Cremonese: le sue condizioni in ottica derby Milan-InterMatteo Gabbia non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida con la Cremonese: le possibilità di recupero in vista del derby con l’Inter. msn.com

#MilanInter, chi sarà l’arbitro del #derby #Cesari: “Due nomi, uno nettamente favorito” - #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

È quella settimana lì: a San Siro va di scena il derby della Madonnina… Milan-Inter come finisce secondo voi #sportmediaset #mediaset #derby #milan #inter facebook