Füllkrug nel post-partita di Milan-Lecce | Il dito rotto? La risposta gasa e carica i tifosi rossoneri

Dopo la partita tra Milan e Lecce, Niclas Füllkrug ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'SportItalia'. L’attaccante rossonero ha affrontato il tema del suo dito rotto, suscitando curiosità tra i tifosi. La sua presenza e il gol decisivo hanno contribuito alla vittoria del Milan, mantenendo alta la speranza di un buon andamento in questa stagione di Serie A 2025-2026.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto il Lecce di Eusebio Di Francesco nel posticipo domenicale della 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Ieri sera, a 'San Siro', ha deciso - al 76' - un preciso colpo di testa di Niclas Füllkrug sull'assist, calibrato, dalla destra di Alexis Saelemaekers. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare punta al bersaglio grosso e gratis! E ci sono sviluppi importanti >>> Stop mai arrivato perché Füllkrug ha giocato - bene - sia a Como sia contro il Lecce, contro cui ha poi messo a segno il suo primo gol in maglia rossonera. "Il mistero del dito rotto? Non c'è mistero, è un dito rotto! - ha detto Füllkrug a 'SI' -. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima il dito rotto, ora il furto da mezzo milione: il difficile inizio di Füllkrug al Milan

Niclas Füllkrug, nuovo attaccante del Milan, ha recentemente affrontato due difficoltà. Dopo aver subito un infortunio al dito, si è trovato coinvolto in un furto di circa mezzo milione di euro durante una trasferta a Como. Questi eventi segnano un inizio complicato per il calciatore nel suo nuovo club, evidenziando le sfide che può incontrare anche fuori dal campo.

