Michelin vince quattro premi al Tire Technology Expo 2026

Michelin ha ottenuto quattro premi al Tire Technology Expo 2026, una conferenza internazionale di Hannover dedicata a innovazione e produzione di pneumatici. L’evento ha visto riconoscimenti per le tecnologie sviluppate dall’azienda nel settore. La fiera, che si svolge ogni anno, si concentra su design, produzione e innovazione nel campo dei pneumatici, attirando aziende e professionisti da tutto il mondo.

