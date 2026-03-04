Meteo Roma del 04-03-2026 ore 19 | 15

Alle ore 19:15 del 4 marzo 2026, le previsioni meteo per Roma indicano condizioni di cielo prevalentemente sereno, con temperature che si attestano intorno ai 15 gradi. Durante il giorno, il clima si è mantenuto stabile senza particolari variazioni di rilievo. Le previsioni per le prossime ore segnalano poca pioggia e venti deboli da nord.

meteo e ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutta la regione di nubi basse su coste pianura e sole prevalente altrove al pomeriggio poche variazioni con ancora molto nuvolosità basta e locali schiarite in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie basse specie lungo la Pianura Padana al centro al mattino tempo asciutto con Cieli poco e regolarmente coperti nubi basse lungo le regioni adriatiche al pomeriggio a te schiarite sulle regioni tirreniche tempo invariato altrove entrato in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata schiarite. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Meteo Roma del 03-03-2026 ore 19:15

Meteo Roma del 04-03-2026 ore 06:15

