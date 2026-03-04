La menopausa e la premenopausa sono argomenti di grande attualità, con un’attenzione crescente da parte delle donne e degli esperti. Oggi si parla di questi temi in modo più aperto, cercando di eliminare i tabù e favorire un confronto più naturale. La discussione si svolge in un contesto di maggiore consapevolezza, con l’obiettivo di affrontare questa fase della vita con serenità.

Parlare di menopausa e premenopausa con serenità, consapevolezza e senza tabù è oggi una necessità sempre più sentita. Si tratta di una fase naturale della vita femminile che coinvolge profondamente il corpo, le emozioni e l’identità delle donne, ma che troppo spesso viene affrontata in solitudine o con informazioni frammentarie. Nasce da questa esigenza “Menopausa – la nuova età dell’oro”, l’incontro pubblico che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 20.30 presso la Sala delle Donne del Centro Culturale Biagio Pelacani di Noceto (PR). L’iniziativa è ideata da Ilaria Rossetti, fondatrice di Myabiu e guida di benessere con approccio olistico, che da oltre trent’anni si occupa di benessere del capello e del cuoio capelluto attraverso un approccio naturale e integrato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Intelligenza artificiale: siamo di fronte a una nuova età dell’oro, o al baratro dell’umanità?L’intelligenza artificiale sta trasformando il panorama economico, sociale e tecnologico con una velocità senza precedenti.

Trump non cambia rotta. “È cominciata la nuova età dell’oro”. Ma i dati smontano il comizio recordNew York, 25 febbraio 2026 – Lo ‘State of the Union 2026’ targato Trump è stato un discorso tutto sommato prevedibile, dagli elementi di showbiz (i...

Hot Flashes Are Not “Just Menopause”: What Doctors Want Women To Know

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Menopausa la nuova età dell'oro.

Discussioni sull' argomento Sapevi che i 50 anni sono la nuova età della saggezza?; Obesità, emergenza globale: nuove cure e focus su salute adolescenti e donne.

Menopausa e cuore, il 6 marzo alla Croce Bianca protagonista la cardiologia di genereIl corpo cambia, l’umore è ballerino, il sonno diventa difficile e la stanchezza si fa sentire. La menopausa è un passaggio naturale nella vita di ogni ... piacenzasera.it

Taylor Mega: «Rischio la menopausa precoce». Che cos’è, cosa comporta e quali sono i sintomiO spite a Verissimo, Taylor Mega ha riportato sotto i riflettori un tema che molte donne scoprono solo quando iniziano a pensare a una gravidanza: la possibilità che la fertilità si riduca prima del p ... iodonna.it

Salute del cuore: le 5 domande che una donna in menopausa dovrebbe farsi facebook