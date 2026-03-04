memorie di un pazzo alla stanza rossa

Domani alle 21 alla Stanza Rossa di Castelfiorentino si terrà la rappresentazione teatrale

CASTELFIORENTINO Appuntamento teatrale domani alle 21 alla Stanza Rossa di Castelfiorentino, che ospiterà "Memorie di un pazzo" di Nikolaj Gogol, interpretato da Maurizio Ricevuto (nella foto) e diretto da Giordano Giannini. Si tratta di uno dei testi più intensi e moderni di Gogol: il diario di un uomo comune che lentamente scivola in un delirio lucido e tragico. Una scrittura ironica e feroce, capace di raccontare la solitudine, il desiderio di riconoscimento e la fragilità dell’identità con sorprendente attualità. Sul palco, Maurizio Ricevuto dà corpo e voce a questa discesa interiore con un’interpretazione di grande forza espressiva. Il pubblico viene coinvolto in un’esperienza teatrale intensa, quasi ipnotica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

