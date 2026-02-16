Fabrizio Corona torna su Instagram con il nuovo profilo Io sono Notizia proprio come la serie Netflix
Fabrizio Corona ha annunciato di aver aperto un nuovo profilo Instagram. In quest’occasione, il creator ha scelto come nickname “Io sono Notizia”, stesso nome della serie Netflix che lo vede protagonista. Per far conoscere il suo nuovo canale, l’ex re dei paparazzi ha scelto X, unico profilo attivo dopo la rimozione dei canali social e dei suoi contenuti. A corredo del suo ritorno su Instagram, ha pubblicato uno screen del nuovo profilo, specificando che “Io sono Notizia” è l’unico profilo reale riconducibile a Fabrizio Corona, tutti gli altri presenti sulla piattaforma sono profili fake. Gli ultimi annunci di Fabrizio Corona L'apertura del profilo e la cancellazione Il ritorno sui social dopo la foto in ospedale Una nuova puntata di Falsissimo Gli ultimi annunci di Fabrizio Corona Il ritorno di Fabrizio Corona su Instagram arriva dopo una serie di annunci pubblicati su X. 🔗 Leggi su Virgilio.it
La storia di Fabrizio Corona da oggi in una docu-serie su Netflix: “Io sono notizia”
Fabrizio Corona con “Io sono notizia” su Netflix: esce oggi la docu-serie sulla sua vita, in pieno scandalo Signorini
Fabrizio Corona oscurato dai social: cosa sta succedendo | RUVIDO 257
Argomenti discussi: Trattative non ne facciamo, il ritorno di Corona su Instagram; Corona torna sui social con X mentre prosegue la battaglia legale con Mediaset; Fabrizio Corona contro le ordinanze, torna su Instagram (ma viene bloccato di nuovo); Fabrizio Corona arriva a Treviso: sarà ospite della discoteca Radika.
Fabrizio Corona torna in azione: il misterioso evento a NapoliFabrizio Corona torna al centro dell’attenzione mediatica dopo essere stato dimesso nelle ultime ore dal ricovero ospedaliero. L’ex re dei paparazzi, ... ilsipontino.net
Fabrizio Corona arriva a Treviso: sarà ospite della discoteca RadikaL'ex re dei paparazzi, ideatore di Falsissimo, dopo la chiusura dei suoi canali social continua a girare le discoteche di tutta Italia. Venerdì 20 febbraio la tappa in Fonderia per incontrare i fan ... trevisotoday.it
Fabrizio Corona pubblica sui social le immagini dal reparto di cardiologia e parla di ricovero. Ecco cosa è emerso sulle sue condizioni e le dichiarazioni che hanno acceso il dibattito - facebook.com facebook
Marina Berlusconi commenta Fabrizio Corona: “Costretta a vedere una puntata di #Falsissimo, che è anche noiosissimo” x.com