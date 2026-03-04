Mediatek ha annunciato l’ingresso nel settore degli occhiali intelligenti, presentando un nuovo chip di ultima generazione. Il mercato dei wearables si espande con dispositivi in grado di offrire maggiore privacy, autonomia e facilità d’uso nel quotidiano. Questa mossa segna un passo importante nel settore, con produttori che puntano a integrare tecnologie avanzate in accessori sempre più diffusi.

il mercato dei wearables continua a evolversi verso occhiali intelligenti capaci di coniugare privacy, autonomia e usabilità quotidiana. dopo tentativi passati, come quelli di google nel settore, l’interesse resta vivo e si espande grazie a modelli già in crescita, tra cui gli occhiali di meta ray-ban che stanno guadagnando popolarità. in questo contesto, mediatek ha presentato agli stand del mw? 2026 una coppia di occhiali dotati di intelligenza artificiale, destinati a mostrare nuove potenzialità della piattaforma hardware di riferimento dell’azienda. occhiali intelligenti con IA: focus sulle caratteristiche principali. gli occhiali di mediaTek sono alimentati dal dimensity 9500, processore di punta dell’azienda pensato originariamente per gli smartphone, ma progettato per estendere le capacità ai dispositivi indossabili. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Mediatek entra nel mercato degli occhiali intelligenti con un chip all avanguardia

Occhiali intelligenti odiati da tutti ma ora anche l aeronautica degli usa è d accordol’evoluzione degli occhiali intelligenti con fotocamera ha sollevato domande decisive su privacy, uso pubblico e limiti normativi.

Occhiali intelligenti con supporto nativo a gemini chatgpt e altro ancorale smart glasses hanno superato la funzione di semplice visualizzazione per diventare vere e proprie piattaforme di intelligenza artificiale.

Una raccolta di contenuti su Mediatek entra.

Temi più discussi: NVIDIA entra nel mercato SoC per PC Windows; Quectel e MediaTek presentano il progetto di riferimento CPE intelligente di nuova generazione 5G-A e Wi-Fi 8 al MWC 2026; Manca poco per i PC con chip NVIDIA: lancio entro giugno | WSJ; La videochiamata in auto dal deserto sta per diventare realtà.

Quectel e MediaTek presentano il progetto di riferimento CPE intelligente di nuova generazione 5G-A e Wi-Fi 8 al MWC 2026La soluzione unisce la connettività 5G-A ad alte prestazioni, l'affidabilità intelligente e le capacità all'avanguardia della piattaforma MediaTek T930 con le competenze le profonde competenze di Quec ... ansa.it

I futuri chip di Apple, Qualcomm e MediaTek arriveranno sul mercato nel giro di pochi giorniI nuovi chip top di gamma di Qualcomm e MediaTek saranno realizzati sul nodo N2P di TSMC, che dovrebbe garantire un leggero vantaggio in termini di performance rispetto al nodo N2 utilizzato da Apple ... hwupgrade.it

realme 14x 5G Smartphone 6+128GB, MediaTek Dimensity 6300, Fotocamera da 50MP, Display curvo da 120Hz, Batteria massiva da 5000mAh, Cellulari Android 15, Octa-core facebook