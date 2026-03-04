Martina Franca protagonista a Pastry Best | il pasticcere Alessio Semeraro al simposio nazionale

Martina Franca è stata tra i protagonisti di “Pastry Best”, il simposio nazionale dedicato alla pasticceria italiana contemporanea. L’evento si è svolto il 23 e 24 febbraio all’Università della Farina di Vighizzolo d’Este, in provincia di Padova, ed è stato organizzato da Petra Molino Quaglia. Tra i partecipanti c’era anche il pasticcere Alessio Semeraro.

C’era anche Martina Franca tra i protagonisti di “Pastry Best”, il simposio tecnico sulla pasticceria italiana contemporanea organizzato da Petra Molino Quaglia e ospitato il 23 e 24 febbraio all’Università della Farina di Vighizzolo d’Este, in provincia di Padova. A rappresentare la provincia di Taranto è stato Alessio Semeraro, della pasticceria Saint Martin, tra gli otto professionisti pugliesi selezionati per prendere parte all’iniziativa dedicata alla pasticceria contemporanea e alla sua evoluzione. Con lui hanno... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Martina Franca protagonista a “Pastry Best”: il pasticcere Alessio Semeraro al simposio nazionale A Vighizzolo d'Este la nuova edizione di "Pastry Best" il simposio sulla pasticceria italiana“Pasticceria Strategica” è il titolo della nuova edizione di Pastry Best, il Simposio Tecnico sulla Pasticceria Italiana che è andato in scena lunedì... Il Comune di Martina Franca celebra la Giornata Nazionale del Dialetto: tre appuntamenti tra storia, radici, tradizioni e linguisticaIn occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, istituita il 17 gennaio dall’Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco),... Contenuti utili per approfondire Martina Franca. Temi più discussi: A Martina Franca il finissage de ‘Le Stanze Francesi’; Suoni...AMO Insieme, tra un mese la musica torna a battere per la solidarietà a Martina Franca; Martina Franca | Miti da sfatare II; L’impresa è servita, la Germaine Lecocq protagonista nella due giorni in Puglia. Martina Franca, stanziati 2 milioni per il PalaWojtyla: lavori necessari per i Giochi del Mediterraneo 2026.L’impianto ospiterà le gare di judo e arti marziali. Siglata convenzione tra il commissario straordinario di governo Massimo Ferrarese e il sindaco Gianfranco Palmisano MARTINA FRANCA - Lavori da 2 ... lagazzettadelmezzogiorno.it Festival della Valle d’Itria 2026: 52ª edizione a Martina Franca, tre opere nel segno del MediterraneoFestival della Valle d’Itria 2026: 52ª edizione a Martina Franca dal 14 luglio al 2 agosto, tre opere e concerti sul tema Mediterraneo. pugliapress.org A Martina Franca la sesta edizione di Manuscripta, il Festival della Letteratura a Fumetti che si sta svolgendo a Palazzo Ducale. facebook