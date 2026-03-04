Mare fuori 6 recensione | una serie ormai alla deriva? Non proprio ma manca l’effetto novità

La sesta stagione di Mare Fuori è in onda, ma alcuni dei protagonisti principali non sono più presenti, e questa assenza si fa notare. La serie Rai cerca di rinnovarsi, anche se l’effetto sorpresa appare meno forte rispetto alle stagioni precedenti. La mancanza di alcuni attori storici ha un impatto sulla continuità della narrazione e sulla percezione generale dello show.

La serie di successo Rai prova a reinventarsi ancora una volta ma si fanno sentire le ulteriori defezioni del cast. La prima parte in streaming su RaiPlay. Nel 2020, in piena pandemia, Mare fuori arrivò come un uragano. Un successo davvero senza precedenti tra i giovani, il target più difficile da raggiungere dal nostro servizio pubblico, che lo scoprì in replica su Netflix e poi si buttò a vederlo in anteprima su RaiPlay. Arrivati alla sesta stagione, la serie fiore all'occhiello della direzione di Maria Pia Ammirati, conferma la stanchezza già percepita da alcuni nelle due annate precedenti, complice l'addio di alcuni membri del cast storico.