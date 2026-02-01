Mateta al Milan | ormai è dentro o fuori Manca il via libera del Crystal Palace Le novità

Ieri il Milan ha fatto un passo in avanti per il trasferimento di Mateta. I rossoneri aspettano ancora l’ok del Crystal Palace, che deve dare il via libera definitivo. La trattativa si avvicina alla conclusione, ma finché non arriva la conferma ufficiale, il futuro dell’attaccante francese resta in bilico.

Continua il grande interrogativo di queste ultime ore di calciomercato: il Milan continua a sperare per Mateta, ma il via libera del Crystal Palace ancora non è arrivato. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' perché il club inglese non avrebbe ancora trovato un'altra punta: secondo la rosea tentativo andato a vuoto per Sidiki Chérif che dovrebbe giocare col Fenerbahce. Gli inglesi potrebbero quindi tornare su Larsen del Wolverhampton, cercare un altro giocatore oppure bloccare del tutto Mateta. Secondo la rosea siamo al dentro o fuori, visto che mancano poche ore al termine del calciomercato (si chiude domani alle 20 italiane). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan sta per chiudere l’affare Mateta.

La trattativa tra il Milan e il Crystal Palace per portare Mateta in Italia si complica ancora.

