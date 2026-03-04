Il ministro Crosetto ha dichiarato in Parlamento di aver preso un volo per trascorrere alcuni giorni di ferie con la famiglia. La sua comunicazione è arrivata dopo aver annunciato di aver bisogno di un breve periodo di riposo. La notizia è stata riportata da Mantovano, che ha anche affermato che l’intelligence non si occupa di monitorare i ministri.

“Il ministro Crosetto ha detto due giorni fa in un’aula del Parlamento che aveva necessità di concedersi qualche giorno di ferie con la famiglia; per questo ha usato un volo commerciale per andare a Dubai. Le agenzie di intelligence non monitorano i viaggi privati dei ministri, la legge 124 vieta l’attività di controllo su una serie di persone tra cui esponenti politici. Quello che importa è che l’operatività del ministro non è mai venuta meno”. Così il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, alla presentazione della Relazione annuale dell’intelligence. “Mi sembra superfluo ricordare che la legge 124 (legge sui Servizi del 2007, ndr) vieta attività di controllo a una serie di persone tra cui gli esponenti politici. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Mantovano: «Crosetto a Dubai? L’intelligence non monitora i ministri»

Nel caso Crosetto-a-Dubai c’è un bell’elefante nella stanza: Alfredo MantovanoSe la vicenda Crosetto-a-Dubai fosse una stanza ci sarebbe un enorme elefante rosa nel bel mezzo di cui nessuno pare accorgersi, che si chiama...

Caso Crosetto, Craxi: “Ministri dovrebbero usare più prudenza”“Vista la gravità del momento sembrava opportuno che i ministri competenti informassero il Parlamento.

Aggiornamenti e notizie su Mantovano Crosetto a Dubai....

Temi più discussi: Blog | Nel caso Crosetto-a-Dubai c'è un bell'elefante nella stanza: Alfredo Mantovano; La versione di Crosetto sul suo viaggio a Dubai non sta in piedi; Crosetto sotto assedio, il nodo dell’alert a Mantovano e l’ira di Meloni all’oscuro; Roma non avvertita: Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia. Oggi summit Ue.

Viaggio a Dubai, Crosetto: Falso che Meloni sia furibonda con me. E Mantovano: L’Intelligence non monitora i ministriIl ministro della Difesa respinge le polemiche sul viaggio negli Emirati: Era una vacanza ... affaritaliani.it

Mantovano: 'Crosetto a Dubai? L'intelligence non monitora i ministri'Quello che importa è che l'operatività del ministro non è mai venuta meno. E' quanto afferma il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, alla ... ansa.it

Le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza, Alfredo Mantovano. x.com

Salame Mantovano agliato budello gentile Brontosauri allo stato brado facebook