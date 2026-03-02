Caso Crosetto Craxi | Ministri dovrebbero usare più prudenza

In una recente dichiarazione, un rappresentante ha affermato che, di fronte alla delicatezza della situazione, i ministri dovrebbero adottare un atteggiamento più prudente e comunicare con maggiore attenzione, soprattutto considerando la gravità del momento. Ha evidenziato che sarebbe stato opportuno un intervento più diretto da parte dei membri del governo per informare il Parlamento, sottolineando l’importanza di un confronto trasparente e responsabile.

"Vista la gravità del momento sembrava opportuno che i ministri competenti informassero il Parlamento. Noi vorremmo farci relazionare non solo su quello che succede ma anche dell'enorme lavoro che sta facendo il governo per fare in modo che ai cittadini italiani e alle forze di difesa sia garantita l'incolumità". Stefania Craxi, presidente di Commissione Esteri al Senato prima di entrare in Senato dove il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferiranno su quanto sta accadendo in Iran. "Crosetto? Innanzitutto nessuno è stato avvertito degli attacchi detto questo visto il momento così delicato queste...