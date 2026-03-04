Malen pronto a lasciare la Roma | l' olandese potrebbe approdare in un' altra big di Serie A

Malen, attaccante olandese in forza alla Roma, è pronto a lasciare il club giallorosso. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore potrebbe trasferirsi in un'altra squadra di Serie A. Nel calciomercato europeo, le trattative tra le grandi società si intrecciano spesso con questioni di gestione e obiettivi sportivi, creando scenari di possibile cambio di maglia.

Nel calciomercato europeo le dinamiche tra grande aziende del pallone si intrecciano con obiettivi sportivi e bilanci, determinando scenari di possibile contesto europeo e scelte strategiche per le prossime stagioni. In questo contesto si analizzano i movimenti di due club italiani e le potenziali ricadute sul fronte offensivo, con particolare attenzione alle prospettive di qualificazione in Champions League e alle conseguenze economiche delle trattative. La gestione dell’attacco è al centro di una riflessione approfondita a livello di vertice. Da un lato, la Roma resta vincolata dall’esito delle prossime gare europee; dall’altro, la Juventus sta valutando una riorganizzazione dell’attacco orientata a inserire profili internazionali di livello. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

